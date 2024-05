Tragédia no Sul gera trégua em Brasília

A famosa estátua do Laçador, símbolo de Porto Alegre, parece ter provocado um efeito pacificador em Brasília.

Os poderes, que vinham em um processo de briga crônica, parecem ter se unido para encontrar soluções para a tragédia que se abateu no Rio Grande do Sul com as chuvas e enchentes. Mesmo questões que não estão relacionadas às cheias do Sul, que vinham antes provocando fortes atritos, agora parecem chegar a um final por acordo.

É o caso da desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores da economia e dos municípios. Depois de meses de briga, uma solução negociada irá manter a desoneração este ano para que haja uma reoneração gradual a partir do ano que vem. É algo que beneficia o Sul e municípios de outros estados. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), 81% dos municípios que têm regime próprio de previdência estão endividados. Mas a própria questão climática une também municípios, que estarão esta semana em Brasília na Marcha dos Prefeitos.

Esse cenário é o que mostram Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.