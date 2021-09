Santas Insanas – 1ª Temporada – Episódio #05

Comunicação entre bolhas. Como seria o seu teste?

Imagine se o seu convívio com essa sociedade tão plural em opiniões e certezas estivesse abastecendo um relatório sobre controle emocional, paciência, tolerância, resiliência, sabedoria, acolhimento e por ai vai. Seu resultado revelaria uma personalidade fluida que consegue transitar entre os muito diferentes de você? Ou mostraria que não está aqui para agradar a todo mundo e não é obrigado a aceitar o que não concorda?

O episódio #5 do Santas Insanas fala sobre comunicação entre bolhas e nos faz refletir sobre como lidamos com as diferenças entre as pessoas no nosso dia a dia. Divergências podem ser ricas se nos levam a enxergar o mundo sob uma nova perspectiva, mas se levadas ao extremo tem o poder de estremecer as relações e até levar a morte. Do contrário não teríamos crimes previstos em lei para punir discriminação, intolerância e ódio. Crenças e ideologias existem as mais diversas, importante é saber que todos se encontram no mesmo lugar, o do respeito aos direitos humanos. Bom mesmo é quando a gente se junta e faz um rico balaio.

As Santas sabem abordar os temas densos de forma leve e descontraída. Usam experiências pessoais e profissionais como pano de fundo dos debates e ainda compartilham boas dicas de entretenimento para reflexão. Nesse bate papo você pode descobrir onde estão os seus limites e quem sabe, suas novas possibilidades.

Clique no vídeo acima para assistir ou ouça o podcast abaixo

