Rock&+ traz muita música e cerveja com a Deserto Moai e João Alberto da Black Sheep

O Rock&+ — o podcast de Rock e Diversidade do Jornal de Brasília — traz no episódio desta sexta-feira (11), a partir das 19h, pelo canal do YouTube, a banda Deserto Moai, com Rafael Baeta e Pedro Caprini, e o empresário e produtor João Alberto, idealizador do Quadradinho no Eixo, no Eixão do Lazer.

Em bate-papo descontraído, Rafael e Pedro falam sobre os novos trabalhos e a gravação de seu mais recente disco, com um clima bem intimista, que tem sido alvo de diversas críticas positivas de especialistas e do público.

Dono do pub Black Sheep Breja Studio, na 102 Norte, João Alberto, fala sobre seu trabalho no Eixão do Lazer e sua produção própria de cervejas artesanais, que começou ainda na adolescência e hoje move o mercado do Distrito Federal.

