Quais os impactos do G20 para o Brasil ?

A Cúpula do G20, que reuniu os chefes de Estado das 20 maiores economias do mundo, no Rio, trouxe ao Brasil mais do que apenas uma imagem de poderosos no cenário carioca.

O encontro destes países trouxe visibilidade ao Brasil que resultarão em impactos políticos e econômicos. Enquanto isso, o governo federal ainda não sabe como apresentar o seu pacote de Ajuste Fiscal com a mínima garantia de aprovação do Congresso Nacional, que terá de votar a proposta, e muito menos quais os impactos da popularidade do presidente Lula quando anunciar cortes em investimentos e programas sociais.

Se por um lado, o governo comemora. Por outro, ele se preocupa em como cumprir as promessas de melhoria da economia quase na metade do governo. Essa é a análise de hoje, no JBrnews, com Alexandre Jardim. Confira!