Incrível! Um político recusou um ministério!

Nunca antes na história deste país, como gosta de dizer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um político havia recusado um ministério depois de feito o convite oficial.

Na terça-feira (22), isso aconteceu: o líder do União Brasil na Câmara, Pedro Lucas (MA), declinou do convite para ser ministro das Comunicações, no lugar de Juscelino Filho, que pediu demissão após ser denunciado por desvio de verbas do Orçamento da União.

A recusa mostra o momento delicado do governo, especialmente nas suas relações com os partidos do Centrão, como o União Brasil. Diante da impopularidade do governo e das incertezas com relação às eleições presidenciais de 2026, os partidos hesitam entre se aproximar mais de Lula ou se afastar de vez.

É nesse contexto que acontece a recusa de Pedro Lucas. Como mostra Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.