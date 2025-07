Moraes zera a guerra entre os poderes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), optou por uma decisão mais política do que jurídica para resolver a guerra entre o governo e o Congresso em torno do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Em vez de determinar o que era ou não constitucional nas medidas que foram tomadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo Congresso, Moraes optou por zerar o jogo. Derrubou as duas medidas, e chamou os poderes para uma conciliação, que acontecerá até o dia 15 de julho.

Ou seja, a solução será fruto de uma negociação. Os dois lados cederam para evitar uma crise maior entre os poderes. A solução foi costurada envolvendo várias autoridades da República. O que significa a decisão de Moraes e suas consequências é o tema do JBrNews de hoje. Com Rudolfo Lago