Mauro Cid e Braga Netto cara a cara

Mais um capítulo importante no julgamento da ação penal sobre uma tentativa de golpe de Estado no país acontece nesta terça-feira. Estarão frente a frente, numa acareação, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de Ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o general Walter Braga Netto, que foi o candidato a vice-presidente na chapa derrotada de Bolsonaro em 2022.

A acareação foi pedida pela defesa de Braga Netto, que contesta alguns pontos da delação premiada de Mauro Cid. Há uma estratégia das defesas dos réus para desacreditar a delação de Cid, e a acareação é mais um capítulo nesse sentido.

Outra acareação está marcada para esta terça: entre o ex-comandante do Exército general Freire Gomes e o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres. Como mostra Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.