Núcleos corroboram visão de IPCA pressionado por demanda, que requer juro restritivo, diz BC

Ao traçar o cenário para a inflação, o Comitê de Política Monetária (Copom) avaliou que o comportamento dos núcleos corroboram a visão de que um Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) pressionado pela demanda requer juro restritivo. A constatação está na ata da reunião da semana passada que aumentou a Selic de 14,75% para 15,00% ao ano.

“O Comitê se deteve na análise de que os núcleos de inflação têm se mantido acima do valor compatível com o atingimento da meta há meses, corroborando a interpretação de uma inflação pressionada pela demanda e que requer uma política monetária contracionista por um período bastante prolongado”, salientou o texto divulgado na manhã desta terça-feira, 24.

De acordo com o colegiado, o cenário de inflação de curto prazo segue adverso, mas apresentou surpresas baixistas no período recente em relação ao que os analistas previam. Conforme a ata, a inflação de bens industrializados, que já tinha mostrado menor força nos preços ao atacado, continuou a se arrefecer no período mais recente.

Os preços de alimentos também apresentaram uma dinâmica um pouco mais fraca do que era esperado, segundo a cúpula do BC.

Já a inflação de serviços, que tem maior inércia, segue acima do nível compatível com o cumprimento da meta, em contexto de hiato positivo, de acordo com os integrantes do Copom.

Estadão Conteúdo