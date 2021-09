JBr Saúde #027 – Os desafios psicológicos do câncer de mama

Lidar com o câncer de mama é um dos maiores desafios para a mulher. A situação lida com a autoestima em duas situações

Lidar com o câncer de mama é um dos maiores desafios para a mulher. A situação lida com a autoestima em duas situações. Primeiro, na própria possibilidade de extirpar ou deformar o seio. A outra, na possibilidade de perda de cabelo com o tratamento. E lida também com todas as sensações que envolvem tratar uma doença grave. Estimativas mostram grande quantidade de casos de depressão mesmo após a doença. Vinte por cento dos maridos, companheiros e namorados abandonam a mulher por causa da doença. Como líder com a autoestima e como voltar para o mercado de trabalho após o tratamento do câncer é o tema do JBrSaúde desta semana, que tem como convidado Fernando Vidigal, coordenador do Centro de Oncologia do Hospital Brasília. O JBrSaúde é uma parceria do Imagem&Credibilidade com o Jornal de Brasília, e tem apresentação de Estevão Damázio.