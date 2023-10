Semana intensa em Brasília. Veja o que ela reserva

Há decisões importantes previstas tanto no Legislativo quanto no Executivo e no Judiciário

Depois da semana esvaziada pelo feriado de Nossa Senhora Aparecida, os poderes em Brasília retomam a sua agenda de forma intensa. Há decisões importantes previstas tanto no Legislativo quanto no Executivo e no Judiciário. A CPMI dos Atos Golpistas de 8 de janeiro se encerra com a leitura do relatório da senadora Eliziane Gama (PSD-MA). O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julga ação que pode reforçar a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem até sexta-feira para sancionar ou vetar o projeto sobre o Marco Temporal das Terras Indígenas. E ainda há outros temas em pauta na agenda política de Brasília. É o que contam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.