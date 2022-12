JBr News Retrospectiva 2022 #004 – O Poder Judiciário

As disputadas eleições presidenciais acabaram produzindo na verdade um grande protagonismo do poder Judiciário

As disputadas eleições presidenciais acabaram produzindo na verdade um grande protagonismo do poder Judiciário, especialmente do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, que ganhou o apelido de “Xandão”. As diversas tentativas do presidente Jair Bolsonaro e de muitos de seus seguidores de questionarem o sistema eleitoral brasileiro fizeram com que o TSE tomasse medidas duras, algumas questionadas, para garantir o pleito. Não apenas o TSE, mas também o Supremo Tribunal Federal (STF), tiveram forte presença. É o que contam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no quarto e último episódio da Retrospectiva Especial 2022 do JBrNews. Na semana que vem, a Perspectiva Especial 2023.