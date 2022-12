JBr News Retrospectiva 2022 #003 – Eleições 2022

Em nenhum momento, as eleições presidenciais deste ano tiveram outro candidato competitivo que não fosse Jair Bolsonaro

Em nenhum momento, as eleições presidenciais deste ano tiveram outro candidato competitivo que não fosse Jair Bolsonaro, derrotado na sua tentativa de reeleição, e Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente vitorioso. Entre os dois, a disputa polarizou-se. E foi a mais disputada da história republicana. Lula venceu a eleição por uma margem muito pequena. E Bolsonaro credenciou-se para ser o principal líder da oposição ao próximo governo. Essa história é contada no terceiro episódio da Retrospectiva Especial 2022 do JBrNews. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.