JBr News #316 – Como parar Lula?

A pesquisa do Ipec mostra Lula descolando-se dos demais adversários, com chances concretas de vir a vencer no primeiro turno

No JBr News de hoje:

A pesquisa do Ipec mostra Lula descolando-se dos demais adversários, com chances concretas de vir a vencer no primeiro turno. O mantra agora para os estrategistas dos seus adversários passa a ser: como parar Lula? É o comentário do JBrNews de hoje.