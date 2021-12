JBr News #313 – Precisamos cuidar da democracia?

A Cúpula pela Democracia, convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chama a atenção do planeta

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.A Cúpula pela Democracia, convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chama a atenção do planeta. O surgimento de diversos governantes de perfil autocrata está colocando em risco a democracia no mundo? O que precisamos fazer para que arroubos autoritários não prevaleçam? Há no horizonte um planeta mais autoritário? Alexandre Jardim e Rudolfo Lago debatem o tema no JBrNews de hoje.