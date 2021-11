JBr News #304 – As práticas do Orçamento secreto numa casa que “não é de santos”

Até há pouco aliado do governo, o deputado Delegado Waldir resolveu desnudar como se dá a prática do Orçamento secreto

Até há pouco aliado do governo, o deputado Delegado Waldir resolveu desnudar como se dá a prática do Orçamento secreto. Quem comanda, como se destina e o que esses comandantes pretendem mesmo com a destinação dessas verbas.