JBr News #302 – Mourão assume a culpa, Bolsonaro minimiza

Mourão assume a culpa, Bolsonaro minimiza. E o Brasil perde dinheiro com o desmatamento Por mais de uma vez, a ministra da Agricultura, Teresa Cristina, tentou acender o sinal amarelo: o Brasil poderia perder negócios por suas posições ambientais. Ninguém deu bola. Agora, parece ter se acendido um sinal laranja, a partir de uma conversa com um diretor do Itamaraty com parlamentares da Frente de Agricultura. Os bastidores Rudolfo Lago conta no JBrNews de hoje.