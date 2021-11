JBr News #300 – O PSDB é o partido que mais sofreu com a Lava Jato

Os tucanos estão longe de ser aqueles que mais foram imputados ou denunciados na onda anticorrupção que surgiu com a Lava Jato

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Os tucanos estão longe de ser aqueles que mais foram imputados ou denunciados na onda anticorrupção que surgiu com a Lava Jato. E, de certa forma, colaboraram muito para fazer crescer essa onda. Mas os benefícios políticos disso tudo ficaram com Jair Bolsonaro e outros grupos. Politicamente, nenhum outro partido perdeu tanto nos últimos anos. É o que analisa Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.