JBr News #259 – Uma constrangedora pizza em NY

O presidente Jair Bolsonaro é o único líder do G20 que discursará amanhã na Assembleia Geral da ONU sem estar vacinado

No JBr News de hoje:

O presidente Jair Bolsonaro é o único líder do G20 que discursará amanhã na Assembleia Geral da ONU sem estar vacinado. É difícil compreender essa atitude. Outros líderes conservadores como Bolsonaro já estão imunizados. Não há, portanto, nada de ideológico nessa atitude. Que recado passará ao mundo o presidente que teve que jantar uma pizza de pé na calçada porque não pode entrar em um restaurante em Nova York? É o que comentam Estevão Damázio e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.