JBr News #246 – Mais uma vez, um PIBinho…

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.O novo resultado negativo do PIB brasileiro, o índice que soma as riquezas do país, foi mais um balde de água fria nas perspectivas econômicas brasileiras. E ajuda a entender o grau de insatisfação do setor produtivo. No fundo, no Brasil, ao contrário da famosa frase do marqueteiro do ex-presidente americano Bill Clinton, o que vale “é a política, estúpido”. O alto grau crônico de instabilidade política paralisa o país e impede que a economia avance. E é isso o que já exaspera muitos segmentos do empresariado e do mundo financeiro. É o que avaliam Estevão Damázio e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!