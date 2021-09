JBr News #245 – Nota do agronegócio mostra tamanho da insatisfação do setor produtivo

Depois do imbróglio da nota capitaneada pela Fiesp, que foi adiada mas com seu conteúdo vazado e conhecido

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Depois do imbróglio da nota capitaneada pela Fiesp, que foi adiada mas com seu conteúdo vazado e conhecido, representantes do agronegócio exportador divulgaram um texto ainda mais duro com críticas ao governo. Todo esse cenário mostra o tamanho da insatisfação do setor produtivo com um governo que não avança na pauta de reformas e mantém o país inseguro com sua crônica agenda beligerante. Esse é o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!