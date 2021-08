JBr News #243 – Bolsonaro e Guedes: Maria Antonieta de coturno e de gravata?

Antes da Revolução Francesa, ficou célebre a frase de Maria Antonieta, que sugeriu à população faminta comer brioches se não tinham pão

Antes da Revolução Francesa, ficou célebre a frase de Maria Antonieta, que sugeriu à população faminta comer brioches se não tinham pão. Diante do aumento da inflação, o presidente Jair Bolsonaro disse que era "idiota" quem falava na necessidade de comprar feijão ao defender o direito de o cidadão comprar fuzil. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, perguntou qual era o problema que havia no alto preço da energia. Serão Bolsonaro e Guedes versões modernas de coturno e gravata de Maria Antonieta? É a provocação que fazem Estevão Damázio e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.