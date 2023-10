JBr News 2023 #209 – Haddad corre atrás do prejuízo

Reuniões com líderes no Congresso estão acontecendo para aparar as arestas, de modo com que Haddad consiga cumprir até o final do ano a agenda de aprovações



Depois da fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sexta-feira (27), na qual se descomprometeu com o cumprimento da meta fiscal de déficit zero colocada na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no orçamento do ano que vem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se desdobra para reverter as reações negativas. Reuniões com líderes no Congresso estão acontecendo para aparar as arestas, de modo com que Haddad consiga cumprir até o final do ano a agenda de aprovações das pautas de interesse da equipe econômica no Congresso. Se o governo não se compromete com a meta fiscal, há o risco de o Congresso também não querer se comprometer. Se o governo quer gastar mais, também querem mais autorização para gastar os deputados e senadores, que querem liberar mais e mais emendas orçamentárias. No meio disso tudo, Haddad desdobra-se para não perder a confiança do mundo empresarial e financeiro. O tamanho desse rolo é o que explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.