JBr News 2023 #207 – O clima pesou no Senado

Justamente na hora em que chega à reta final a reforma tributária, o clima no Senado pesou para o governo

Justamente na hora em que chega à reta final a reforma tributária, o clima no Senado pesou para o governo. A rejeição do nome de Igor Roque para a Defensoria Pública da União (DPU) foi o sinal mais veemente. Há diversas explicações para o que está acontecendo. Que vão desde certo ciúme dos senadores das coisas que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), consegue apertando o governo, até já a sucessão no comando do Senado, que só acontecerá em 2025. O fato é que o viés do Senado se tornou mais conservador e mais próximo da oposição. E a casa que até há pouco tempo era porto de tranquilidade para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já não age mais assim. As razões dessa mudança de clima e as consequências são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.