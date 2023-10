JBr News 2023 #205 – Lira virado num Jiraia! A Esplanada pegando fogo!

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), retornou de uma semana de viagens internacionais. E na sua volta já botou fogo na Esplanada dos Ministérios

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), retornou de uma semana de viagens internacionais. E na sua volta já botou fogo na Esplanada dos Ministérios. Lira já chegara irritado com a falta de cumprimento de acordos que foram feitos ainda no ano passado, envolvendo emendas e cargos. Então, deparou com sua imagem dentro de uma lata de lixo em uma exposição de arte na Caixa Econômica Federal. Justamente na Caixa, que ele e o Centrão ambicionam. Foi o suficiente para que a pauta de interesse da equipe econômica fosse travada. Para que vetos como o do Marco Temporal agora fiquem mais ameaçados de ser derrubados. E no Senado o ambiente não é melhor. Foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos o projeto que desonera a folha de pagamento de setores da economia, e que provoca um rombo de R$ 20 bilhões. E a reforma tributária patina. A semana começou complicada na Esplanada. Como mostram Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.