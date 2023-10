JBr News 2023 #203 – Na Argentina, o futuro sul-americano

O primeiro turno das eleições presidenciais na Argentina terminou, indicando uma disputa no segundo turno entre esquerda e direita

O primeiro turno das eleições presidenciais na Argentina terminou, indicando uma disputa no segundo turno entre esquerda e direita. É a repetição lá de um quadro de polarização que nos acostumamos a ver por aqui nos últimos anos. O atual ministro da Economia, Sergio Massa, candidato de esquerda, ligado ao tradicional peronismo, saiu na frente. Em seu encalço está o candidato de extrema-direita Javier Milei. Quem vencer o segundo turno, no dia 19 de novembro, ajuda a projetar o futuro político do continente sul-americano. Se segue a tendência de esquerda que se viu aqui com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Ou se retoma o caminho de quando aqui se elegeu Jair Bolsonaro, quando havia dez presidentes de direita no continente. Para além das questões ideológicas, a eleição também definirá o futuro das relações econômicas entre Brasil e Argentina. Essa é a análise que faz Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.