JBr News 2023 #202 – A reforma corre risco de virar puxadinho

O relator da reforma tributária, Eduardo Braga (MDB-AM), promete protocolar até a noite de terça-feira (24) o seu relatório

O relator da reforma tributária, Eduardo Braga (MDB-AM), promete protocolar até a noite de terça-feira (24) o seu relatório, para que seja lido na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na quarta-feira (25). Os senadores querem duas semanas de prazo para analisar antes da votação. Ou seja, a reforma só se conclui no Senado em novembro. E, como será alterada, voltará para a Câmara. O risco de que a ansiada reforma tributária não termine este ano, assim, é bem real. Mas há um outro risco que pode pesar e muito no bolso do consumidor. Diversos setores se movimentam para virar exceção na reforma, para ter alíquota diferenciada. Quando maior a quantidade de quem virar exceção, maior também será a alíquota da regra geral. E uma reforma com um monte de exceções não resolverá o caos tributário brasileiro. Em vez de reforma, vira puxadinho. Essa a análise de Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.