JBr News 2023 #200 – Bolsonaro e mais 60. Metade de farda

A CPMI dos Atos Golpistas chega hoje ao seu capítulo final com a votação do relatório da senadora Eliziane Gama (PSD-MA). Ela pede o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 60 pessoas. Se isso terá efeitos práticos como consequência na Justiça, veremos nos próximos capítulos. Do ponto de vista político, prevalecerá a visão do governo, mas a polarização do país continua. Uma das novidades, porém, do texto de Eliziane é o pedido de indiciamento de diversos militares. Como a anistia não permitiu condenações por crimes na ditadura, é a primeira vez que militares são indiciados por suas atuações na vida política do país. Dos 61 indiciados, 31 são militares. Nove de alta patente: oito generais do Exército e um almirante, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. Os efeitos da responsabilização desses militares é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.