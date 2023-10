JBr News 2023 #196 – A reforma tributária subiu no telhado?

A intenção do senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da reforma tributária, é concluir seus trabalhos e entregar seu relatório

A intenção do senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da reforma tributária, é concluir seus trabalhos e entregar seu relatório até a próxima sexta-feira, 20 de outubro. Há, porém, uma série de nós para desatar. Na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), foi criado um grupo de trabalho sobre a reforma, que tem como relator Efraim Filho (União-PB). E o grupo fará também um relatório que entregará como contribuição a Braga. A CAE ouviu os diversos segmentos da economia, e aí é que está o problema. A grande maioria desses segmentos quer encontrar um meio de ser exceção à regra geral da reforma, com medo da alíquota do novo imposto, que será muito alta. O problema é que se todo mundo for exceção, não haverá regra. E, então, adeus reforma. Tudo isso terá de ser ajustado daqui até a próxima semana. Haverá tempo? É o que avaliam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.