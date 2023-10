JBr News 2023 #195 – A guerra agora é dentro do próprio governo

A disputa entre os poderes que vem se desenrolando há semanas em Brasília agora começa a gerar uma briga dentro do próprio governo

A disputa entre os poderes que vem se desenrolando há semanas em Brasília agora começa a gerar uma briga dentro do próprio governo. A questão do Marco Temporal das terras indígenas colocou em conflito inicialmente o Judiciário e o Legislativo. No mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgava o marco inconstitucional, o Senado aprovava um projeto mantendo o entendimento de que só valem as demarcações de terras que os indígenas já ocupassem na data da Constituição. A aprovação do projeto jogou o problema no colo do Executivo, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que agora tem que sancionar ou não o texto. Isso agora gerou uma guerra dentro do próprio governo, entre os setores ligados ao meio ambiente e o setor político. É o que contam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.