JBr News 2023 #194 – O Supremo é um detalhe na guerra entre os poderes. Entenda

A guerra entre os poderes, especialmente entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal (STF), tem menos de fato a ver com um eventual incômodo dos senadores com decisões da Corte e mais com os bastidores da disputa dentro do próprio Congresso pelas sucessões de Arthur Lira (PP-AL) no comando da Câmara e de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) no Senado. Há algumas semanas, conversas começaram a acontecer entre os partidos, em busca de apoios tanto do lado do governo quanto na oposição. E foi justamente no momento em que essas conversas amadureceram que Rodrigo Pacheco começou a voltar suas baterias contra o Supremo. Nada acontece por acaso. O que está por trás desses movimentos é o que contam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.