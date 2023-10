JBr News 2023 #193 – Na guerra entre os poderes, uma batalha de 42 segundos

Quarenta e dois segundos. Foi o tempo gasto pela Comissão de Constituição e justiça (CCJ) do Senado para aprovar uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC)

Quarenta e dois segundos. Foi o tempo gasto pela Comissão de Constituição e justiça (CCJ) do Senado para aprovar uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) limitando poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Mais um recado expresso dado pelos senadores na guerra que resolveram declarar entre os poderes. Uma guerra que agora não envolve mais somente Legislativo e Judiciário. Ela está inserida em uma pressão do Senado por mais protagonismo. Que atinge também a Câmara e os interesses do governo federal. Em busca por esse maior protagonismo, por exemplo, o Senado ensaia adiar a conclusão da reforma tributária. A escalada dessa guerra entre poderes é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.