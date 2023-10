JBr News 2023 #192 – Vai estourar um novo escândalo do orçamento?

Às vésperas de o Congresso se reunir para analisar vetos presidenciais importantes, como nas questões do arcabouço fiscal e do Carf

Às vésperas de o Congresso se reunir para analisar vetos presidenciais importantes, como nas questões do arcabouço fiscal e do Carf, o governo liberou mais R$ 3,5 bilhões em emendas orçamentárias. Desde o início do ano, já foram liberados mais de R$ 23 bilhões. A cada momento importante no Congresso, tem sido assim. Já está claro que a atual base do governo hoje é formada dessa forma, em troca de cargos e verbas. Um jogo que vai se tornando pesado e que leva ao temor de que, a qualquer momento, acabe por estourar um novo escândalo do orçamento. As delicadezas desse jogo perigoso e os bastidores de como ele tem sido feito são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.