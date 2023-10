JBr News 2023 #191 – O discreto Pacheco resolveu ir à guerra

Nos últimos tempos, porém, Pacheco parece ter resolvido ir à guerra. Ele tem sido um dos protagonistas da disputa entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF)

Até então, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), esmerava-se em ser o estereótipo do político mineiro: discreto e distante de polêmicas. Nos últimos tempos, porém, Pacheco parece ter resolvido ir à guerra. Ele tem sido um dos protagonistas da disputa entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF). Depois de ter colocado em votação o projeto sobre o Marco Temporal das terras indígenas, agora defende um mandato de oito anos para os ministros do Supremo. E ainda resolveu comprar uma briga também com a Câmara, ao não colocar em votação a minirreforma eleitoral. O novo perfil de Rodrigo Pacheco em seu modo bélico é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.