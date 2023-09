JBr News 2023 #187 – A queda-de-braço entre o STF e o Congresso

Termina nesta quarta-feira (27) o mandato de Rosa Weber como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)

Termina nesta quarta-feira (27) o mandato de Rosa Weber como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). A ministra se aposenta da Suprema Corte na semana que vem. E, em seus últimos momentos à frente do STF, ela resolveu pautar julgamentos polêmicos especialmente na área de costumes, que acabaram por gerar incômodos no outro lado da rua, em um Congresso majoritariamente conservador. Na própria quarta, termina no STF o julgamento sobre o Marco Temporal das Terras Indígenas. No mesmo momento em que a Corte define por um lado, o Senado organiza-se para reagir e decidir por outro. O mesmo pode acontecer em outros julgamentos em curso, como os que propõem a descriminalização do aborto e da maconha. As repercussões dessa queda-de-braço entre STF e Congresso são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.