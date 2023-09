JBr News 2023 #185 – Bolsonaro sondou militares sobre golpe. Não colou

Na esteira das revelações, que ainda precisam ser confirmadas, da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de Ordens do então presidente Jair Bolsonaro, o JBrNews ouviu fontes militares. Que, embora não confirmem a reunião, não descartam que uma conversa naquele sentido possa mesmo ter ocorrido. Bolsonaro estaria buscando saídas “jurídicas” – e, aí, com todas as aspas possíveis – que justificassem uma intervenção para fechar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), anular as eleições e convocar um novo pleito. A minuta de decreto de Estado de Defesa seria esse possível caminho. Se tivesse respaldo dos comandantes militares e de suas tropas. Não teve. É o que explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.