JBr News 2023 #183 – “Tira bom” e “tira mau”: a política como ela é

Enquanto estavam em Nova York o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, aproveitou para fazer um périplo na quarta-feira (20) pelo Congresso Nacional. Visitou não apenas deputados e senadores governistas, mas esteve inclusive com parlamentares de oposição. A visita mais importante foi ao líder do PP na Câmara, Dr. Luizinho (RJ), que reuniu a bancada inteira do partido num gesto de aproximação. Ao final, Padilha admitiu: tem o PP da Câmara, mas não tem o do Senado. Uma estratégia que não é novidade. Ao longo da história, outros partidos também fizeram essa tática de morde-e-assopra. De ter de um lado um “tira bom” e de outro um “tira mau”. E é assim que vão arrancando dos governos o que desejam. É o que explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.