JBr News 2023 #181 – Os oscilantes humores do mercado com o governo

O mercado financeiro, o mundo do dinheiro, vive num clima de montanha russa com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. É o que mostra pesquisa Genial/Quaest feita com analistas financeiros e banqueiros. Em março, na primeira rodada da pesquisa, o clima de desconfiança com o governo Lula e seu ministro da Fazenda era absoluto. Na virada do primeiro para o segundo semestre, com as aprovações do arcabouço fiscal e da reforma tributária na Câmara, o otimismo melhorou muito. E, agora, volta a apresentar queda. As razões dessas oscilações de humor do mercado com o governo são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.