JBr News 2023 #180 – Arthur Lira abre o jogo do toma-lá-dá-cá

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), abriu o jogo das negociações do governo. De fato, segundo ele, ficou acordado que o PP receberia, além do Ministério do Esporte, a Caixa Econômica de porteira fechada, com todas as suas 12 diretorias. E o Republicanos, além de Portos e Aeroportos, a Fundação Nacional de Saúde. Em troca, segundo ele, os dois partidos passam, de fato, a compor a base do governo. Que, agora, já estaria em torno de 350 deputados. Diz ainda Arthur Lira que a essa altura mesmo parte do PL já votaria a favor do governo Lula. Trata-se de uma base, porém, forjada em troca da liberação de cargos e verbas. Ou seja, a explicitação do toma-lá-dá-cá. Como explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.