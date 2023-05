JBr News 2023 #086 – Sinal amarelo aceso na articulação do governo

Depois do adiamento do PL das Fake News e da derrota no Marco do Saneamento, acendeu-se o sinal amarelo na articulação do governo

Depois do adiamento do PL das Fake News e da derrota no Marco do Saneamento, acendeu-se o sinal amarelo na articulação do governo. Antes da votação dos temas que mais interessam à equipe do presidente Lula – o arcabouço fiscal e a reforma tributária – ficou claro que o governo não tem maioria no Congresso, a não ser que negocie muito e azeite a sua articulação. Mas essa articulação será mesmo possível? Ou um governo comandando por um partido de esquerda terá sempre dificuldades em aprovar seus temas diante de um Congresso majoritariamente conservador? É o que discutem Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.