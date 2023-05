JBr News 2023 #082 – O trabalhador espera que o ano afinal comece

Chegamos ao Dia do Trabalhador, o primeiro dia do mês de maio. E o ano não parece ter começado ainda

Chegamos ao Dia do Trabalhador, o primeiro dia do mês de maio. E o ano não parece ter começado ainda. O governo ainda não fez muitas das entregas prometidas porque o Congresso, envolvido em brigas e disputas, não avança. E ainda se verá agora de alguma forma travado pela CPMI dos Atos Golpistas. A questão dos juros mantém a economia estagnada. As empresas não investem e acontecem demissões. Esse quadro é o tema do JBrNews Especial do Dia do Trabalhador. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.