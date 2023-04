JBr News 2023 #081 – Antes mesmo de instalada, CPMI já começa com rolos

Na próxima semana, duas questões precisarão ser resolvidas. A primeira envolve a manobra feita pelo senador Randolfe Rodrigues

Antes mesmo de estrear, a novela da CPMI dos Atos Golpistas já está envolvida em rolos e polêmicas. Na próxima semana, duas questões precisarão ser resolvidas. A primeira envolve a manobra feita pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que trocou de bloco de partidos para aumentar a força governista na comissão. O PL reclama da manobra e a contesta. Uma questão de ordem nesse sentido terá de ser decidida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O segundo rolo envolve a relatoria da CPMI. O senador Renan Calheiros (MDB-AL) reivindica o cargo. Mas isso pode provocar retaliações do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que é seu adversário política. O JBrNews explica esses rolos. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.