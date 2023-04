JBr News 2023 #078 – Dias complicados para Lula e seu governo

Na Europa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sente as dificuldades por seus posicionamentos sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia

Na Europa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sente as dificuldades por seus posicionamentos sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Mas se anda complicado o clima internacional, internamente a situação mostra-se mais complexa ainda. Ao começar a tramitar, a proposta de arcabouço fiscal começa a sofrer questionamentos no Congresso. E encontra ali um ambiente que pode ainda comprometer a sua tramitação. Além da CPMI dos Atos Golpistas, que tem tudo para se transformar em praça de guerra, a Câmara instalará ainda outras três CPIs. O clima político é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.