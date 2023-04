JBr News 2023 #071 – Na China, Lula cutuca com vara curta a fera Estados Unidos

Lula defendeu a possibilidade de negociações internacionais não lastreadas em dólar, mas em moedas locais

Na posse de Dilma Rousseff na presidência do NDB, o banco dos Brics, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva resolveu entrar de sola na guerra econômica que travam a China e os Estados Unidos. Lula defendeu a possibilidade de negociações internacionais não lastreadas em dólar, mas em moedas locais, a partir do banco agora presidido por Dilma. A ideia cola inteiramente com as ambições chinesas de ampliar sua presença no mundo, criando o que vem sendo chamado de Nova Rota da Seda. Certamente a ampliação da presença chinesa no mundo, em negócios que não sejam lastreados pela moeda norte-americana incomoda fortemente os Estados Unidos. A presença do Brasil nessa briga econômica é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.