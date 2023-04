JBr News 2023 #066 – O Marco Legal do Saneamento

A decisão do governo em alterar o Marco Legal do Saneamento abriu um precedente que assustou o mercado

A decisão do governo em alterar o Marco Legal do Saneamento abriu um precedente que assustou o mercado e mobilizou o mundo político já que a regra existente foi modificada sem uma discussão previa. A mudança ocorreu por um decreto presidencial e essa pode ser a nova forma de governar ou uma exceção já que mudar as regras, durante o jogo, causa apreensão aos jogadores e no país. Esse é o assunto do JBrNews de hoje!