JBr News 2023 #064 – O mundo digital é cada vez mais real e nele o governo tem problemas de comunicação

O Instituto Quaest divulgou uma pesquisa que mostra o Índice de Popularidade Digital dos deputados e senadores. E ela aponta para um grave problema de comunicação do governo Lula. Dos dez deputados mais populares nas redes sociais, apenas um é governista, André Janones (Avante-MG). O no Senado, o problema ainda é maior: todos os dez senadores mais populares na internet são de oposição. Talvez haja aí um grande nó que o novo governo precisa desatar. Sua forma de comunicação é ainda muito analógica. Não compreendeu esse mundo novo. E muitas das suas dificuldades podem decorrer daí. É o que analisam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.