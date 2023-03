JBr News 2023 #060 – O país refém de Arthur Lira. Entenda porquê

O impasse com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) com relação ao rito das medidas provisórias continua

Na terça-feira (28), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ficou duas horas e meia reunido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio da Alvorada. E não conseguiu que nada fosse resolvido. O impasse com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) com relação ao rito das medidas provisórias continua. E tudo isso acontece pelo imenso poder que o presidente da Câmara foi conquistando com as concessões feitas durante o governo Jair Bolsonaro e que continuaram no acordo sobre a execução orçamentária e a forma como se deu a reeleição de Lira. A força desse poder de Lira e a forma como isso deixa o país refém dele são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.