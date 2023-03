JBr News 2023 #058 – Sem a viagem à China, hora de resolver os problemas

Acometido de uma pneumonia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve de adiar a viagem à China

Acometido de uma pneumonia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve de adiar a viagem à China. E vai precisar agora se debruçar sobre os diversos problemas que pretendia resolver somente após a sua volta. Há uma série de questões a serem solucionadas. A briga entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sobre o rito de tramitação das medidas provisórias. A proposta de arcabouço fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E, para completar, ministros do governo começarão a ser convocados no Congresso. O primeiro deles é Flávio Dino, da Justiça. É o que comentam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.