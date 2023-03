JBr News 2023 #057 – Juros, MPs, Lula versus Moro. Uma semana inteira de crise

Ao embarcar no domingo (26) para a China, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerrará uma semana que foi inteira de crise

Ao embarcar no domingo (26) para a China, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerrará uma semana que foi inteira de crise. Começou com a disputa com o Banco Central em torno da taxa de juros, a mais alta do mundo. Continuou com a guerra entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), em torno do rito de tramitação das medidas provisórias (MPs), que virou crise institucional. E termina com a desnecessária troca de farpas entre Lula e o senador Sergio Moro. A viagem à China pode servir como intervalo para a arrumação das coisas. Desde que novas falas descuidadas também por lá não acabem acontecendo. O resumo dessa semana de crise é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.