JBr News 2023 #056 – A briga de Lira e Pacheco em torno das MPs paralisa o governo

Enquanto os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), não se entendem sobre o rito de tramitação das medidas provisórias (MPs), o tempo corre contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pacheco insiste na retomada do rito previsto na Constituição, com a formação das comissões de deputados e senadores. Lira insiste em manter o rito estabelecido na pandemia, de tramitação primeiro na Câmara e depois no Senado. Enquanto isso, nada anda no Congresso. E as MPs podem caducar. Inclusive a que criou os novos ministérios e a que recriou o Bolsa-Família. O tamanho desse rolo é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.