JBr News 2023 #044 – Após a permanência de Juscelino Filho, Lira apresenta as suas cartas

Na segunda-feira (6), o jogo da política tornou-se aberto. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), explicitou o tamanho da dependência que hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem do seu grupo, o Centrão. Sem ele, disse Lira, Lula não teria maioria nem para aprovar projetos de lei, que dirá emendas constitucionais. Ou seja, na ótica de Lira, Lula está totalmente dependente do grupo. Sendo assim ou não, o fato é que diante dessa perspectiva, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, foi mantido no governo. Na mesa do carteado, o jogo explicitou-se. Como mostram Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.